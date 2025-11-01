Parigi Masters 2025 Sinner-Zverev | orario e dove vedere la semifinale

Parigi, 1 novembre 2025 - Ancora Jannik Sinner contro Alexander Zverev. A meno di una settimana dalla finale dell'Atp 500 di Vienna che ha visto trionfare in rimonta l'azzurro con il risultato di 3-6, 6-3, 7-5, ecco che i due tornano a sfidarsi, stavolta con il palio il pass per l'atto conclusivo del Parigi Masters 2025. Il numero 2 del mondo (che si trova a due successi dal ritorno in testa al ranking) viene dalla netta affermazione ai danni di Ben Shelton, piegato con un doppio 6-3. Un prova di forza rassicurante circa le condizioni dell'altoatesino, che si appresta ad affrontare Zverev, reduce dalla battaglia con il russo Daniil Medvedev, in occasione della quale il tedesco ha avuto ragione dell'avversario in rimonta, imponendosi per 2-6, 6-3, 7-6. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Parigi Masters 2025, Sinner-Zverev: orario e dove vedere la semifinale

