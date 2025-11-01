Parigi Bercy più lento del Roland Garros il tennis cambia pelle per favorire i più forti El Paìs

Parigi ha rallentato. Il Masters 1000 di Bercy si è trasformato in un laboratorio con le palline molto più lente e qualcuno che paragona il torneo de Roland Garros. Lo stesso Alcaraz si è lamentato nei giorni scorsi. È come giocare sulla terra ha detto. Ne scrive El Paìs. Il torneo di Parigi-Bercy ha cambiato pelle: niente più punti rapidi e serve&volley, ma scambi lunghi, logoranti, che esaltano la tenacia più della potenza. Zverev, Alcaraz e Bublik: “Parigi più lento del Roland Garros”. “Non voglio sembrare quello che si lamenta sempre, ma credo che il campo sia strano: è molto lento e la palla rimbalza poco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

