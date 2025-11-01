Parete truffa del finto carabiniere | anziana consegna i gioielli per salvare il marito in caserma

Teleclubitalia.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha raggirato un’anziana donna di Parete fingendosi un carabiniere e riuscendo a farsi consegnare i suoi gioielli con la scusa di “aiutare il marito finito in caserma”. Oggi i Carabinieri della locale Stazione, con il supporto del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli, hanno identificato e denunciato il presunto autore: un 20enne di Napoli, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

parete truffa del finto carabiniere anziana consegna i gioielli per salvare il marito in caserma

© Teleclubitalia.it - Parete, truffa del finto carabiniere: anziana consegna i gioielli “per salvare il marito in caserma”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

parete truffa finto carabiniereFinto carabiniere truffa anziana e ruba l’oro. Dopo mesi trovato da quelli “veri” - PARETE – I Carabinieri della Stazione di Parete, con il supporto del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli, hanno denunciato un ventenne del Napoletano, ritenuto responsabile di una t ... Da casertace.net

parete truffa finto carabiniereCoppia di anziani sventa truffa del finto carabiniere, arrestato 26enne napoletano - Coppia di anziani smaschera un finto carabiniere che tentava di estorcere denaro con la truffa del falso incidente. Riporta internapoli.it

Truffa del finto carabiniere a un’anziana, arrestato un napoletano - L’operazione è stata condotta dai militari della compagnia Piazza Verdi che sono riusciti a ... Lo riporta livesicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Parete Truffa Finto Carabiniere