Parete truffa del finto carabiniere | anziana consegna i gioielli per salvare il marito in caserma
Ha raggirato un’anziana donna di Parete fingendosi un carabiniere e riuscendo a farsi consegnare i suoi gioielli con la scusa di “aiutare il marito finito in caserma”. Oggi i Carabinieri della locale Stazione, con il supporto del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli, hanno identificato e denunciato il presunto autore: un 20enne di Napoli, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
