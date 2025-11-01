Tempo di lettura: 2 minuti In una nota stampa, il consigliere comunale di Sassinoro Lucio Di Sisto commenta così gli ultimi sviluppi riguardanti il Parco nazionale del Matese. Nella giornata di ieri si è tenuto un incontro con il neo presidente del Parco, l’avvocato Andrea Boggia. Al tavolo erano presenti rappresentanti del mondo agricolo, imprenditoriale, turistico e venatorio. All’incontro ha partecipato anche l’avvocato Filippo Maria Guidi di Guardia Sanframondi, esponente di Fratelli d’Italia e da sempre vicino al mondo rurale. Il presidente Boggia ha accolto con attenzione le esigenze del territorio, dichiarandosi pienamente disponibile al dialogo affinché il Parco possa diventare non solo una reale opportunità di sviluppo, ma anche un modello di gestione partecipata, condiviso con i cittadini e non contro di essi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Parco nazionale del Matese, apertura programmatica del neo presidente