Papa proclama san John Henry Newman ' Dottore della Chiesa'

Papa Leone XIV ha proclamato ‘Dottore della Chiesa universale’ San John Henry Newman. La formula proclamazione è avvenuta alle ore 10:43 del 1 novembre 2025. “In questa Solennità di Tutti i Santi, è una grande gioia inscrivere San John Henry Newman fra i Dottori della Chiesa – ha detto il Pontefice nel corso dell’omelia della messa di Ognissanti in San Pietro – e, al tempo stesso, in occasione del Giubileo del Mondo Educativo, nominarlo co-patrono, insieme a San Tommaso d’Aquino, di tutti i soggetti che partecipano al processo educativo. L’imponente statura culturale e spirituale di Newman servirà d’ispirazione a nuove generazioni dal cuore assetato d’infinito, disponibili per realizzare, tramite la ricerca e la conoscenza, quel viaggio che, come dicevano gli antichi, ci fa passare per aspera ad astra, cioè attraverso le difficoltà fino alle stelle”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

