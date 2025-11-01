Papa proclama san John Henry Newman 38esimo ‘Dottore della Chiesa’ | chi era

(Adnkronos) – Città del Vaticano, 1 nov.(Adnkronos) Il Papa ha proclamato oggi, 1 novembre 2025, san John Henry Newman ‘Dottore della Chiesa’, tra l’applauso dei fedeli in piazza San Pietro. Il cardinale si aggiunge al circolo dei 37 santi come sant’Agostino, san Tommaso d’Aquino o santa Teresa di Lisieux che la Chiesa venera da . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Papa proclama san John Henry Newman 38esimo ‘Dottore della Chiesa’: chi era

Leggi anche questi approfondimenti

"L’urgenza di proclamare il Vangelo oggi è grande come lo era ai tempi di sant’Ignazio. La vostra missione, cari fratelli, è di seminare speranza dove sembra dominare la disperazione, di portare luce dove regna il buio". Questa la consegna che Papa #Leone - facebook.com Vai su Facebook

Papa proclama san John Henry Newman 38esimo 'Dottore della Chiesa': chi era - Il Papa ha proclamato oggi, 1 novembre 2025, san John Henry Newman ‘Dottore della Chiesa’, tra l'applauso dei fedeli in piazza San Pietro. Secondo adnkronos.com

San John Henry Newman proclamato Dottore della Chiesa da Papa Leone XIV: chi era - Oggi, 1 novembre, Papa Leone XIV conferisce il titolo di Dottore della Chiesa a Saint John Henry Newman. Come scrive tg24.sky.it

San Henry Newman come San Tommaso, protettore degli atenei e Papa Leone lo proclama Dottore della Chiesa - Da ora in poi gli accademici hanno un santo patrono in più al quale fare riferimento, accanto a San Tommaso d'Aquino è arrivato San John Henry Newman. ilmessaggero.it scrive