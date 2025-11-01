Paolini-Sabalenka che debutto per Jasmine alle Finals | il pronostico

Gazzetta.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'azzurra nel primo match in programma a Riyadh dovrà affrontare le numero uno del mondo con cui si trova in svantaggio per 2-5 nei confronti diretti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

paolini sabalenka che debutto per jasmine alle finals il pronostico

© Gazzetta.it - Paolini-Sabalenka, che debutto per Jasmine alle Finals: il pronostico

Altre letture consigliate

paolini sabalenka debutto jasminePaolini e Sabalenka crollano a terra dopo uno scambio: Jasmine incredula, Aryna le parla in italiano - Allenamento ad alta intensità a Riyadh tra Paolini e Sabalenka prima delle WTA Finals: scambio durissimo, entrambe a terra e risate con tanto di parole ... Lo riporta fanpage.it

paolini sabalenka debutto jasmineQuando gioca Jasmine Paolini alle WTA Finals: i precedenti con Aryna Sabalenka - Esordio durissimo per l'Azzurra sul cemento indoor di Riyad dove deve affrontare subito la numero uno del mondo ... Secondo sportal.it

Quando gioca Jasmine Paolini alle WTA Finals? Definita la data del debutto: c’è la n.1 del mondo! Orario, tv, streaming - Jasmine Paolini esordirà alle WTA Finals nella giornata di domenica 2 novembre, affrontando la bielorussa Aryna Sabalenka. Da oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Paolini Sabalenka Debutto Jasmine