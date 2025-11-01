Paolini-Sabalenka che debutto per Jasmine alle Finals | il pronostico

L'azzurra nel primo match in programma a Riyadh dovrà affrontare le numero uno del mondo con cui si trova in svantaggio per 2-5 nei confronti diretti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Paolini-Sabalenka, che debutto per Jasmine alle Finals: il pronostico

Altre letture consigliate

L’obiettivo #WTAFinals, il match contro Jasmine Paolini, lo status di numero uno: abbiamo parlato in esclusiva con Aryna Sabalenka - facebook.com Vai su Facebook

Sorteggi WTA Finals 2025: Paolini trova Sabalenka, Gauff e Pegula. In doppio con Errani nel gruppo Navratilova. Si parte il 1° novembre a Riyadh. #WTAFinals #Paolini #Errani #Tennis - X Vai su X

Paolini e Sabalenka crollano a terra dopo uno scambio: Jasmine incredula, Aryna le parla in italiano - Allenamento ad alta intensità a Riyadh tra Paolini e Sabalenka prima delle WTA Finals: scambio durissimo, entrambe a terra e risate con tanto di parole ... Lo riporta fanpage.it

Quando gioca Jasmine Paolini alle WTA Finals: i precedenti con Aryna Sabalenka - Esordio durissimo per l'Azzurra sul cemento indoor di Riyad dove deve affrontare subito la numero uno del mondo ... Secondo sportal.it

Quando gioca Jasmine Paolini alle WTA Finals? Definita la data del debutto: c’è la n.1 del mondo! Orario, tv, streaming - Jasmine Paolini esordirà alle WTA Finals nella giornata di domenica 2 novembre, affrontando la bielorussa Aryna Sabalenka. Da oasport.it