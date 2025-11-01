Paolini-Errani al via alle WTA Finals di Riad | oggi l’esordio nel doppio domenica sfida a Sabalenka

Jasmine Paolini e Sara Errani aprono oggi le WTA Finals 2025 nel doppio a Riad. La numero uno azzurra debutterà domenica in singolare contro la numero uno del mondo, Aryna Sabalenka. Il “Master” di fine anno è sempre un traguardo ambito per ogni tennista, tanto in campo maschile quanto in quello femminile. Per Jasmine Paolini, però, le WTA Finals 2025, al via oggi sul cemento di Riad, rappresentano una conferma. La 29enne di Castelnuovo di Garfagnana è di nuovo tra le migliori otto della stagione, per il secondo anno consecutivo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it