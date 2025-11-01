Paolini c' è la Sabalenka per il debutto alle Finals nel singolare A Riad è caccia al record

Dopo l'esordio positivo in doppio, l'azzurra punta a superare il Round Robin in un girone in cui oltre alla numero 1 affronterà Gauff e Pegula. Se ci riesce sarà la prima italiana a riuscirci. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Paolini, c'è la Sabalenka per il debutto alle Finals nel singolare. A Riad è caccia al record

Paolini e Sabalenka crollano a terra dopo uno scambio: Jasmine incredula, Aryna le parla in italiano - Allenamento ad alta intensità a Riyadh tra Paolini e Sabalenka prima delle WTA Finals: scambio durissimo, entrambe a terra e risate con tanto di parole ... Si legge su fanpage.it