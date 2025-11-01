Panico sul bus a Ravenna | spruzzato spray al peperoncino 10 intossicati Una bambina in ospedale

Ravenna, 1 novembre 2025 – Nel primo pomeriggio di oggi alle porte di Ravenna, in via Faentina nei pressi della rotonda di San Michele, un piccolo pullman di linea è stato il teatro di un episodio allarmante: qualcuno, forse un gruppo di adolescenti, ha spruzzato dello spray al peperoncino all'interno del veicolo. Non si è trattato di un incidente, diversi intossicati. Non si è trattato di un incidente, ma di un atto deliberato che ha costretto l'autista a fermare immediatamente il mezzo. Un primo bilancio ha parlato di diverse persone intossicate, ma le condizioni di una bambina hanno destato particolare apprensione, tanto da richiederne il trasporto in ospedale in codice 2 pediatrico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

