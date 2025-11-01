Panico al Grande Fratello urla e paura | cos’è successo

Tvzap.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

News tv. “Entrate presto, si picchiano”. –  Altro che dolcetto o scherzetto! Al Grande Fratello la notte di Halloween si è trasformata in un vero spettacolo horror di litigi e sospetti. I concorrenti, invece di divertirsi tra maschere e risate, hanno dato vita a una delle liti più esplosive di questa edizione. Protagonisti, manco a dirlo, ancora una volta Domenico D’Alterio e Valentina Piscopo, la coppia più chiacchierata della casa, ormai esperta in colpi di scena e drammi degni di una soap. . 🔗 Leggi su Tvzap.it

panico al grande fratello urla e paura cos8217232 successo

© Tvzap.it - Panico al “Grande Fratello”, urla e paura: cos’è successo

