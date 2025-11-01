Pallanuoto Serie A1 2025-2026 | Pro Recco al momento in vetta in solitaria attesa per il posticipo

Quattro i match disputati in questo sabato dedicato alla sesta giornata della Serie A1 di pallanuoto maschile, un turno molto spezzettato anche a causa degli impegni nelle Coppe Europee. Dopo il derby campano di ieri, attesa per la Pro Recco che ha sfruttato l’occasione, dominando in casa del Telimar e portandosi momentaneamente in vetta in solitaria (attesa per il posticipo di domani tra Savona e Brescia). Vincono anche Training Academy Olympic Roma e RN Nuoto Salerno in traferta e la De Akker davanti al pubblico amico. 6ª giornata Venerdì 31 ottobre Ranieri Impiantistica CN Posillipo-AC Group Canottieri Napoli 12-9 Sabato 1 novembre Telimar-Pro Recco Waterpolo 9-21 CC Ortigia 1928-Training Academy Olympic Roma 11-13 De Akker Team-Roma Vis Nova Pallanuoto 8-5 RN Florentia-RN Nuoto Salerno 12-13 Domenica 2 novembre 17:00 Banco BPM RN Savona-AN Brescia Team Martedì 4 novembre 21:00 Iren Genova Quinto-Pallanuoto Trieste Classifica Pro Recco Waterpolo 18 Banco BPM RN Savona* 15 AN Brescia Team* 15 Pallanuoto Trieste* 9 Ranieri Impiantistica CN Posillipo 9 Training Academy Olympic Roma 9 Telimar 8 De Akker Team 8 Roma Vis Nova Pallanuoto 8 RN Nuoto Salerno 7 Iren Genova Quinto* 7 CC Ortigia 1928 4 AC Group Canottieri Napoli 3 RN Florentia 0 *una partita in meno. 🔗 Leggi su Oasport.it

