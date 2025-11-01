Pallanuoto femminile Rapallo solo in vetta alla Serie A1 SIS Roma seconda a -1
La quinta giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto femminile riscrive la classifica del massimo campionato italiano: Rapallo solo in vetta con un punto di margine sulla SIS Roma, tre su Trieste, quattro su L’Ekipe Orizzonte e cinque sulla coppia composta da Plebiscito Padova e Cosenza. Nello scontro diretto tra le due capoliste il Rapallo domina contro il Trieste, battuto per 16-9: le liguri volano in solitaria al primo posto, mentre le giuliane vengono scavalcate anche dalla SIS Roma, che firma l’impresa di giornata passando per 9-11 in casa de L’Ekipe Orizzonte. Si avvicinano alle etnee il Plebiscito Padova, che passa per 9-13 in casa del fanalino di coda Civitavecchia, ed il Cosenza, che domina lo scontro diretto contro la Brizz Nuoto, sconfitta per 15-7. 🔗 Leggi su Oasport.it
