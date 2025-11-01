Pallanuoto A2 maschile countdown quasi concluso per la Vela Ancona | si comincia l’8 novembre
ANCONA – L’inizio del prossimo campionato di serie A2 maschile di pallanuoto si avvicina a passo svelto anche per la Vela Ancona, che farà il suo debutto ufficiale nella nuova stagione tra una settimana, sabato 8 novembre a Milano in casa del Metanopoli. Squadra rinnovata per coach Riccardo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Scopri altri approfondimenti
TIGULLIO - Si svolgerà da oggi e fino a domenica 2 novembre il Trofeo 'Giumin Di Bartolo', riservato alla Categoria under 16 Pallanuoto maschile. Una manifestazione organizzata dalle società Mobilpesca Lavagna '90 e Rari Nantes Sori. Sedici le società spo - facebook.com Vai su Facebook