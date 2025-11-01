Pallamano | Italia battuta dalla Francia in amichevole ma buone indicazioni per gli azzurri

Dopo il raduno di Berlino degli scorsi giorni, l’Italia della pallamano ha sostenuto oggi un’interessante amichevole a Pau contro la Francia, in vista degli Europei 2026, in programma nel prossimo mese di gennaio. Tante le indicazioni arrivate al DT Bob Hanning, in una gara chiusa sul 38-28 per i transalpini. LA CRONACA. In trasferta, l’Italia parte forte: prima tiene il ritmo dei francesi e poi dopo cinque minuti con la rete di Simone Mengon che vale il momentaneo 3-4. I padroni di casa reagiscono prima equilibrando il match e poi trovando il modo di fuggire con un parziale che li proietta sul 15-11 con Minne al 23?. 🔗 Leggi su Oasport.it

