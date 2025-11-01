Palladino ritorna alla Fiorentina? L’addio di Pradé potrebbe aprire questa ipotesi Ecco la situazione attuale

Palladino Fiorentina, ritorno possibile dopo l’addio di Pradè: il nuovo scenario in casa viola Il futuro della Fiorentina potrebbe tingersi nuovamente di viola anche per Raffaele Palladino. L’allenatore, accostato in passato alla Juventus, potrebbe clamorosamente tornare a guidare la squadra toscana dopo gli ultimi sconvolgimenti societari. L’addio di Daniele Pradè, ufficializzato nelle scorse ore, ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Palladino ritorna alla Fiorentina? L’addio di Pradé potrebbe aprire questa ipotesi. Ecco la situazione attuale

