Palazzo Sidera conquista Parigi | unico progetto italiano a vincere il Dna Paris Design Awards 2025
Palazzo Sidera di Forlì premiato a Parigi. La nuova sede della cooperativa Cia-Conad è stata protagonista ai “Dna Paris Design Awards 2025”, dove è risultata vincitrice assoluta nella categoria Edifici Commerciali e Uffici (“Commercial&Offices”). La cerimonia di consegna si è svolta all’Espace. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
