Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Torna ’Cronisti in classe’. Giovani in prima pagina ilrestodelcarlino.it
Insulti e offese a Murgia, Segre e Mattarella: i veleni nella chat delle «femministe» corriere.it
Cristante come una volta, anche col Milan trequartista? C’è un Modric da sorvegliare sololaroma.it
Data autunnale per Ferrara Sotto le Stelle, arriva il concerto degli Swans sololaroma.it
Da chi deve smetterla di combattere contro i mulini a vento a chi sta per affrontare una settimana ... iodonna.it
Mens Sana e Stosa Virtus, domani si fa sul serio. Calvellini ha fiducia: "Ci faremo trovare pronti" sport.quotidiano.net
Chi è Mamdani e perché la sinistra USA può vincere non solo a New York
Outsider socialista e musulmano, è favorito per il sindaco di New York. La sua piattaforma su affit... ► fanpage.it
Ampliamento dell’Accademia Carrara, l’accusa: «Rendering difforme dal progetto»
IL CASO. Secondo la Procura, l’architetto avrebbe indotto il dirigente del Comune di Bergamo che ha... ► ecodibergamo.it
Sarà rigenerata e riqualificata piazza Matteotti a Empoli
EMPOLI – Piazza Matteot: (per tutti “i giardini) rinasce e tornerà a essere il luogo tanto amato da... ► corrieretoscano.it
"Ogni banco ha la sua storia": un viaggio nella memoria della scuola e della Repubblica
Lunedì 3 novembre 2025, alle 9, la Camera di Commercio di Agrigento ospiterà l’incontro “Ogni banc... ► agrigentonotizie.it
Florenzi: “Milan? Difficile fare peggio dell’anno scorso. Camarda fame incredibile. Leao …”
Alessandro Florenzi, ex terzino di Milan e Roma, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' di tanti tem... ► pianetamilan.it
Nascondevano chili di droga. Scattano i domiciliari per i giovani
Hanno ottenuto gli arresti domiciliari i due giovani ascolani arrestati lo scorso 8 ottobre dagli a... ► ilrestodelcarlino.it
Dai furti di cani al maxi sequestro al boss in Brianza, dal cemento alla storia di due fratelli e un ristorante: cosa vi siete persi su Dossier
C’è chi le definisce classiche leggende metropolitane, ma i furti di cani sono tutt’altro che inve... ► monzatoday.it
Lutto per Andrea Delogu, Rai prolunga la sospensione de La Porta Magica in segno di rispetto
Dopo lo stop delle puntate del programma di Rai2 del 30 e 31 ottobre, Fanpage apprende che la Rai c... ► fanpage.it
Calciomercato Milan, trovato l’attaccante? “Buttarsi su una ‘fiammata’ è sempre …”. Bivio?
Calciomercato Milan, dopo una lunga e importante sessione estiva, i rossoneri potrebbero pensare a r... ► pianetamilan.it
Nuova frangia dei Casalesi, bandiera bianca del perito: "Troppe intercettazioni"
“La mole di trascrizioni è troppo ampia e ho bisogno di più tempo”. E’ stata questa la richiesta c... ► casertanews.it
Morte in servizio a Torre del Greco, poliziotto di 47 anni ucciso nello schianto della volante: grave il collega
Un poliziotto di 47 anni è morto nella notte a Torre del Greco, nel Napoletano, durante un interven... ► thesocialpost.it
L’ospedale da campo degli Alpini compie 40 anni. «Il sogno? Metterlo a disposizione della popolazione a Gaza»
L’EVENTO. Il convegno alla Fiera Campionaria per ricordare l’ospedale che ha svolto tantissime miss... ► ecodibergamo.it
I pronostici di sabato 1 novembre: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1
I pronostici di sabato 1 novembre, in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Eredivisie, ... ► ilveggente.it
Cori fascisti, il Pci: "È una precisa direzione politica, incompatibile con la democrazia"
"I recenti eventi che hanno interessato Parma e provincia - si legge in una nota del Partito Comun... ► parmatoday.it
Ad Halloween Doncic fa paura e raggiunge Chamberlain. Avdija show, Portland batte Denver
Nella prima giornata di Nba Cup lo sloveno segna per la terza volta di fila oltre 40 punti, non succ... ► gazzetta.it
Sudditanza a chi? Quella di Meloni “d’America” è efficacia e peso politico
Tra le accuse che più spesso l’opposizione rivolge a Giorgia Meloni ce n’è una che ritorna con os... ► secoloditalia.it
Si rinnova il consiglio direttivo dell'Unsi di Forlì: Roberto Toscano confermato alla presidenza
La Sezione di Forlì dell’Unione nazionale sottufficiali italiani ha eletto a maggioranza e nominat... ► forlitoday.it
Incidente in pattuglia, morto agente PS
7.35 Un agente di Polizia è morto e un altro è rimasto ferito in un incidente stradale a Torre del ... ► televideo.rai.it
L’Atalanta a Udine senza Maldini, de Roon e Kolasinac. Ma tanta scelta per la formazione
CALCIO SERIE A. Il forfait più «fresco» è quello dell’attaccante: contrattura all’adduttore nella r... ► ecodibergamo.it
Confessa l'assassino di Jessica: l'ha accoltellata ventisette volte
È stato convalidato l'arresto di Douglas Reis Pedroso, il 41enne brasiliano fermato dai Carabinieri... ► ilgiornale.it
Cerno: un referendum su un leader? Sì ma non Giorgia
È vero, quello sulla giustizia sarà un referendum su un leader politico e non solo su una materia c... ► iltempo.it
Alfa Romeo 2000 GT Veloce, l'auto con cui 50 anni fa fu ucciso Pier Paolo Pasolini
All'Idroscalo di Ostia, nella notte tra il 1° e il 2 novembre 1975, veniva barbaramente ucciso il po... ► gazzetta.it
Napoli, poliziotto muore durante un inseguimento. Ferito un altro agente
Un poliziotto di 47 anni è morto a Torre del Greco, in provincia di Napoli in un incidente stradale.... ► ilgiornale.it
Dallo stalking ai maltrattamenti. Numeri in aumento in Brianza. Cadom: più di 300 richieste di aiuto
Intervenire subito, prima che sia troppo tardi. Nel 2023 erano stati una settantina i casi di ammon... ► ilgiorno.it
BElly de nonno: la nipote Schlein sconfessa il garantista Viviani. E ora i big l'attendono al varco
È stato da senatore socialista e poi da semplice avvocato il maestro di tutti i garantisti, l'ante... ► iltempo.it
Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di sabato 1 novembre
"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ec... ► iltempo.it
Fotografa il muso dell'aereo: medico lasciato a terra da EasyJet
Lasciato a terra per avere fotografato il muso dell'aereo con il cellulare. A raccontare quello che... ► ilgiornale.it
Regione, via libera alla legge di stabilità 2026 2028: "Lavoro e imprese al centro della manovra"
Misure per incentivare le assunzioni a tempo indeterminato per 220 milioni di euro, contributi per... ► cataniatoday.it
Fausto Rossi: “Del Piero alla Juventus mi chiamava, io provavo vergogna. Ho gelato Messi e Neymar”
Fausto Rossi racconta la sua carriera a Fanpage.it: dal vivaio della Juventus alle sfide con Messi ... ► fanpage.it
Venezuela, per i media Trump sarebbe pronto ad attaccare Maduro ma lui smentisce
“No”. È la risposta di Donald Trump ai giornalisti, che gli chiedono se stia considerando la possib... ► lapresse.it
Aica, nuove assunzioni: pubblicato avviso tramite l’agenzia Osmosi
L’Aica ha avviato una nuova selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di cinque figu... ► agrigentonotizie.it
Campari, sequestrati 1,2 miliardi di euro in azioni alla holding Lagfin
La Guardia di Finanza ha sequestrato 1,2 miliardi di azioni ordinarie della società Davide Campari.... ► metropolitanmagazine
Maxi sequestro delle azioni Campari: "non pagate tasse per 1,3 miliardi di euro"
Tasse non pagate per quasi 1,3 miliardi di euro. Con questa motivazione il giudice per le indagini... ► monzatoday.it
Daniela Bratelli è morta a 45 anni in galleria, sotto gli occhi del figlio e del marito
Il traffico scorreva lento lungo la Sp510, tra auto di residenti e di turisti che – verso le 16 di... ► bresciatoday.it
L’ex "re dei supermercati" Sebastiano Scuto, la Cassazione chiude il caso: prescrizione per l'accusa di associazione mafiosa
La Sesta sezione della Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza con cui la Corte ... ► cataniatoday.it
Caccia al look. Il richiamo della giungla… è in città
Nella giungla urbana, vince chi osa. L’animalier in tutte le sue fogge torna a graffiare nell’Autun... ► iodonna.it
Almanacco del 01 11 2025
almanacco del giorno sabato primo novembre buona giornata buona festa a tutti voi da Francesco Vita... ► romadailynews.it
Cittadella, i residenti : "Ubriachi e violenti usano questa piazza come fosse un hotel"
"Stazionano qua da anni: usano la piazza come hotel a cielo aperto o come wc. Non solo: se bevono, ... ► ilrestodelcarlino.it
Vittime, accusati, e processi: da Garlasco a Perugia, quei "delitti allo specchio"
Due giovani vittime. Quattro persone altrettanto giovani accusate degli omicidi, due delle quali co... ► ilgiornale.it
Oroscopo di Sabato 1 novembre 2025
Luna in transito favorisce introspezione e scelte pratiche: taglia il superfluo, nutri ciò che conta... ► periodicodaily.com
50 anni fa la sua morte, ma chi era Pier Paolo Pasolini?
Pier Paolo Pasolini nasce a Bologna il 5 marzo 1922 da Carlo Alberto, ufficiale di fanteria apparte... ► cultweb.it
Pensioni, confermato il «bonus Giorgetti» per chi resta al lavoro: ecco come funziona
Il testo «bollinato» della prossima Legge di Bilancio proroga fino a fine 2026 l’incentivo pensat... ► corriere.it
Il cimitero ebraico riapre. Prima fase dei lavori finita. Era inagibile dal 2023
Il cimitero ebraico nel parco del Monte San Bartolo riapre al pubblico. Inagibile dal 2023 per moti... ► ilrestodelcarlino.it
Influenza aggressiva e covid, doppia sfida per l'inverno in arrivo. Cosa fare per ridurre le complicanze
Con l’arrivo dell’autunno è tornata puntuale la campagna di vaccinazione contro l’influenza, parti... ► forlitoday.it
Almanacco | Sabato 1° novembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno
Il 1º novembre o primo novembre è il 305º giorno del calendario gregoriano (il 306º negli anni bis... ► pisatoday.it
Muore mentre aiuta un automobilista in difficoltà: tragedia all’alba sulla statale
Una strada ancora avvolta dal buio, le prime luci dell’alba che faticano a farsi spazio tra l’asfal... ► thesocialpost.it
Autobus carico di studenti esce di strada sulla Statale e vola nel torrente
Brutto incidente e tanta, tantissima paura: è quanto successo ieri, venerdì 31 ottobre, poco prima... ► trentotoday.it
Sms farlocco e finto operatore: raggirata
Occhio alle truffe telefoniche. Un problema col quale gran parte delle persone si trova ad avere a ... ► ilrestodelcarlino.it
Lautaro Martinez, doppia delusione tra campo e cuore: niente gol con l’Inter e Racing fuori dalla Libertadores
di Redazione Inter News 24Lautaro Martinez, il capitano nerazzurro vive un momento complicato, tra l... ► internews24.com
Medicina e letteratura si incontrano: a Racalmuto il convegno “Sciascia e Tobino”
Due giornate dedicate al dialogo tra medicina, cultura e arte alla fondazione Leonardo Sciascia di... ► agrigentonotizie.it
House of Dynamite, Kathryn Bigelow riaccende la paura atomica in un thriller di potenza assoluta
Un missile nucleare, proveniente da non si sa bene dove, distruggerà tra 18 minuti la città di Chic... ► ilfattoquotidiano.it
Nuovo contratto in condominio, aumenti fino a 209 euro e bonus da 1.500 euro
Un aumento di 209 euro e un bonus una tantum da 1.500 euro: sono i risultati del nuovo contratto si... ► quifinanza.it
Manuel Bortuzzo: “Grazie al golf ora sto in piedi. E sogno di tornare a essere quello che ero”
Il nuotatore ha scoperto il green con il paragolfer, una macchina speciale che gli permette di colpi... ► gazzetta.it
Folta partecipazione alla Processione Eucaristica in centro, caos in altre zone della città tra botti e tensione per Halloween
Folta partecipazione, ieri sera, alla Processione Eucaristica che, dalla chiesa di San Giorgio ha ... ► salernotoday.it
De Martino contro Samira Lui, veto per Sanremo: Carlo Conti al bivio
Non è un momento particolarmente favorevole per Affari Tuoi. Il programma Rai, nella nuova versione... ► dilei.it
Visionari romagnoli. Un premio alla creatività
Ricca di suggestioni, stimoli e calore l’iniziativa "Visioni" di Confindustria Romagna, che celebra... ► ilrestodelcarlino.it
Bergamo, per la prima volta l’ex Reggiani ha un unico proprietario: «Riqualificazione più concreta e realistica»
LA NOVITÀ. L’area a sud acquisita dal Gruppo Manzi: «Area con interessanti potenzialità, anche graz... ► ecodibergamo.it
"Vi spiego perché in Italia l’IA non deve farci paura"
Non bisogna avere paura dell’intelligenza artificiale: è parte di una grande rivoluzione in atto, m... ► ilgiornale.it
Ognissanti e defunti: tutte le celebrazioni a Trento
La giornata odierna, sabato 1° novembre, vedrà a Trento, come da tradizione, le celebrazioni della... ► trentotoday.it
I giovani di FdI a Parma. Cori fascisti e inni al Duce. Vertici commissariati
Parma, 1 novembre 2025 – Un tricolore sventola mentre si alza un coro inequivocabile: "Camicia nera... ► ilrestodelcarlino.it
Stabilizzazioni tardive dei precari del Libero consorzio: la cassazione apre ai risarcimenti
La corte di cassazione ha accolto il ricorso di 41 lavoratori precari contro il Libero consorzio c... ► agrigentonotizie.it
Roberto Gualtieri minacciato sui social: «Mi hai buttato giù casa, ora tocca a te». Blitz nella notte alle porte di Roma
Un uomo di etnia sinti ha pubblicato sui social un messaggio intimidatorio dopo che il Comune e i... ► roma.corriere.it