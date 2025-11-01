Pager il lavoro nel sistema capitalistico è un horror
«Non dovrebbe darvi alcuna soddisfazione» scrive Bilge presentando il suo videogioco Pager, disponibile per Windows. In Pager iniziamo a lavorare in una grande azienda e dobbiamo attraversare i 60 piani . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Maestra Mile. Ludovico Einaudi · Einaudi: Life. LA GIORNATA DELLA GENTILEZZA E LA LEGGENDA … lavoro completo https://maestramile.altervista.org/13-novembre-giornata-della-gentilezza-2/ #maestramile #insegnarechepassione #scuola #maestre - facebook.com Vai su Facebook