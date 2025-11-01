Pagelle Napoli Juve Primavera | Lopez entra e prova a dare la scossa Huli salva quello che può Male in difesa…VOTI

di Marco Baridon Pagelle Napoli Juve Primavera: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 10ª giornata del campionato 202526. Pagelle Napoli Juve Primavera: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 10ª giornata del campionato 202526. QUI TUTTE LE NOTIZIE SUL CAMPIONATO PRIMAVERA Huli 6.5 – Incolpevole sui gol, si rende protagonista di un doppio grande intervento su Raggioli. Bamballi 5.5 – Tante lacune in fase difensiva, ma riesce a creare qualche pericolo quando si spinge in avanti in fase offensiva con diversi cross interessanti. Rizzo 5.5 – Rischia di combinarla grosso perdendo un pallone sanguinoso in avvio ma il Napoli lo grazia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Napoli Juve Primavera: Lopez entra e prova a dare la scossa, Huli salva quello che può. Male in difesa…VOTI

