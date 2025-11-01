Pagelle Napoli Como ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A

Pagelle Napoli Como, i TOP e FLOP delle due squadre al termine del match finito 0-0 e valido per la decima giornata di Serie A 20252026 Nel secondo match di questa decima giornata di Serie A il Napoli e il Como non vanno oltre lo 0-0. Ecco i voti del match delle 18 di questo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pagelle Napoli Como, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A

Scopri altri approfondimenti

(Le pagelle di Lecce-Napoli. Ultimo episodio di NCIS: Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare") - facebook.com Vai su Facebook

Pagelle $Napoli- $Inter: $Anguissa incanta, $Politano super. $LautaroMartinez troppo nervoso, $Akanji lento - X Vai su X

Napoli-Como 0-0 pagelle: Fabregas incarta Conte, Milinkovic-Savic superman para un altro rigore - Non basta una ripresa più intensa al Napoli per battere il Como e garantirsi il primo posto in attesa di Milan- Riporta sport.virgilio.it

Napoli-Como 0-0: video, gol e highlights - La squadra di Conte rallenta la corsa in vetta alla classifica (+1 sulla Roma) fermato sullo 0- Si legge su sport.sky.it

PAGELLE E TABELLINO Napoli-Como 0-0: Rrahmani torna ed è gigante, Savic annulla un Morata da incubo - Le pagelle complete, i top, i flop e il tabellino completo di Napoli- Da calciomercato.it