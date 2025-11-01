PAGELLE E TABELLINO CREMONESE-JUVE 1-2 | Spalletti megamind Vlahovic trascinatore e Kostic uomo del destino!
Le pagelle e il tabellino di Cremonese-Juve 1-2 a cura della redazione di Calciomercato.it: Spalletti vince all’esordio e piomba a -4 dal Napoli, Vlahovic e Kostic trascinano la Vecchia Signora La prima di Luciano Spalletti non è una partita banale. Il tecnico di Certaldo sorprende tutti a partire dalla formazione, con Teun Koopmeiners schierato come braccetto nella difesa a tre. Bastano 2? per trovare il primo gol dell’era Spalletti e, sempre poco banale, lo segna Filip Kostic nel giorno del suo compleanno e del compleanno della Juventus. Tutto torna. – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
