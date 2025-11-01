Pagelle Cremonese Juve | TOP E FLOP dopo il primo tempo

Juventusnews24.com | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Marco Baridon Pagelle Cremonese Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 10ª giornata di Serie A 202526. (inviato allo Stadio Zini) – Pagelle Cremonese Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 10ª giornata di Serie A 202526 TOP: Kostic, Cambiaso, Vlahovic FLOP: VOTI Al termine del match .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

pagelle cremonese juve top e flop dopo il primo tempo

© Juventusnews24.com - Pagelle Cremonese Juve: TOP E FLOP dopo il primo tempo

Contenuti che potrebbero interessarti

pagelle cremonese juve topPagelle Juve Udinese, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A - 1 e valido per la nona giornata di Serie A 2025/2026 La Juventus torna alla vittoria dopo settimane difficili, b ... Secondo calcionews24.com

pagelle cremonese juve topCremonese Juventus, Nicola: «Servirà una prestazione di livello. Queste sono le partite che servono per crescere. Vardy? Su di lui dico questo…» - Cremonese Juventus, le dichiarazioni di Davide Nicola a pochi minuti dal match contro i bianconeri. Come scrive calcionews24.com

pagelle cremonese juve topJuventus 3-1 Udinese | Zaniolo Re Mida, Goglichidze costa 3 gol: top e flop - Uno Zaniolo praticamente perfetto sotto tutti i punti di vista, dall'altra parte un Goghlicidze che costa una partita intera: top e flop ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Cremonese Juve Top