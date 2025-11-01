Pagamento pensioni di novembre 2025 | le date in calendario di Poste e le ultime novità in Manovra

Le prossime pensioni verranno erogate sui conti corrente lunedì 3 novembre 2025. La stessa data varrà per i titolari che si affidano a Poste Italiane. Vediamo quali sono le novità relative ai conguagli del modello 730 e cosa dovrebbe contenere la Manovra 2026 in materia pensionistica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Poste, in provincia di Viterbo pensioni in pagamento da lunedì 3 novembre - TusciaTimes.eu (.it) - facebook.com Vai su Facebook

Pensioni di novembre in ritardo: calendario pagamenti e cedolino • Pagamento pensione ritardato per Ognissanti, accredito da lunedì 3 novembre per chi la riceve in banca o la ritira alle Poste: calendario completo e novità. - X Vai su X

Pensione di novembre 2025 più bassa per i conguagli, il calendario dei pagamenti - In arrivo la pensione di novembre 2025: quali sono le date dei pagamenti? Come scrive quifinanza.it

Pensioni, a novembre aumenti e stop tasse. Cosa c’è nel cedolino e data di pagamento - E intanto la data di pagamento slitta alla prossima settimana. money.it scrive

Pensioni novembre 2025, slitta il pagamento: la nuova data dell’Inps - Il prossimo mese l'accredito degli assegni pensionistici è destinato a slittare. Segnala diregiovani.it