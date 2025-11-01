Pagamento pensioni di novembre 2025 | le date in calendario di Poste e le ultime novità in Manovra

Fanpage.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le prossime pensioni verranno erogate sui conti corrente lunedì 3 novembre 2025. La stessa data varrà per i titolari che si affidano a Poste Italiane. Vediamo quali sono le novità relative ai conguagli del modello 730 e cosa dovrebbe contenere la Manovra 2026 in materia pensionistica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

