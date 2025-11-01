Pagamenti occulti Il report della Gdf sui versamenti di Giuseppe Sempio

Le prossime ore potrebbero risultare fondamentale per mettere dei capisaldi solidi nell'inchiesta condotta dalla procura di Brescia nel fascicolo aperto con l'ipotesi di reato di corruzione, nel quale sono iscritti come indagati Giuseppe Sempio, papà di Andrea, e Mario Venditti, ex pm della procura di Pavia. A condurre l'indagine c'è Claudia Moregola, secondo la quale Sempio senior potrebbe aver corrotto l'ex pm per scagionare, nel 2017, il figlio accusato per la prima volta dell'omicidio di Chiara Poggi. Andrea si trova tutt'oggi indagato dalla procura di Pavia guidata dal procuratore capo Fabio Napoleone ma, stavolta, le possibilità che si arrivi al rinvio a giudizio sono alte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Pagamenti occulti". Il report della Gdf sui versamenti di Giuseppe Sempio

