Paesi Bassi treno in corsa travolge un Tir al passaggio a livello

Tgcom24.mediaset.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spaventoso incidente a un passaggio a livello a Meteren, nel sud dei Paesi Bassi. Un Tir, dopo aver tentato una manovra per motivi da accertare, ha rotto le sbarre ed è rimasto fermo sui binari. Pochi secondi dopo, il mezzo è stato investito dal treno in corsa. Cinque le persone ferite, nessuna in modo grave. Le immagini sono state diffuse da ProRail, società olandese cui è affidata l'attività di gestione e manutenzione della rete ferroviaria. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

paesi bassi treno in corsa travolge un tir al passaggio a livello

© Tgcom24.mediaset.it - Paesi Bassi, treno in corsa travolge un Tir al passaggio a livello

Altre letture consigliate

Camion bloccato al passaggio al livello viene travolto dal treno: il video dell'incidente - Un grave incidente ferroviario si è verificato a Meteren, nei Paesi Bassi, quando un treno ha colpito un camion rimasto bloccato su un passaggio a livello. Scrive leggo.it

paesi bassi treno corsaVideo. Paesi Bassi: treno si schianta contro un camion al passaggio a livello - Incidente ferroviario nei Paesi Bassi: un treno si è schiantato contro un camion a un passaggio a livello. Secondo it.euronews.com

paesi bassi treno corsaElezioni Paesi Bassi, l'estrema destra di Wilders in testa nei sondaggi: ecco tutti gli scenari - Il leader conservatore è in vantaggio nei sondaggi ma dovrà fare accordi di maggioranza, come nel caso dell'ultimo esecutivo che poi ha fatto cadere. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Paesi Bassi Treno Corsa