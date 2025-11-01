Paesi Bassi treno in corsa travolge un Tir al passaggio a livello
Spaventoso incidente a un passaggio a livello a Meteren, nel sud dei Paesi Bassi. Un Tir, dopo aver tentato una manovra per motivi da accertare, ha rotto le sbarre ed è rimasto fermo sui binari. Pochi secondi dopo, il mezzo è stato investito dal treno in corsa. Cinque le persone ferite, nessuna in modo grave. Le immagini sono state diffuse da ProRail, società olandese cui è affidata l'attività di gestione e manutenzione della rete ferroviaria. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
