Spaventoso incidente a un passaggio a livello a Meteren, nel sud dei Paesi Bassi. Un Tir, dopo aver tentato una manovra per motivi da accertare, ha rotto le sbarre ed è rimasto fermo sui binari. Pochi secondi dopo, il mezzo è stato investito dal treno in corsa. Cinque le persone ferite, nessuna in modo grave. Le immagini sono state diffuse da ProRail, società olandese cui è affidata l'attività di gestione e manutenzione della rete ferroviaria. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Paesi Bassi, treno in corsa travolge un Tir al passaggio a livello