Padovano ammette | Dispiace per Tudor ma era necessario cambiare Nessuno meglio di Spalletti poteva arrivare La Juve non è scarsa ma per competere al vertice…

Padovano, ex attaccante della Juventus, ha parlato così dell’esonero di Tudor e dell’arrivo in panchina di Spalletti. Ecco le dichiarazioni. Ai microfoni di Radio Bianconera, l’ex attaccante bianconero Michele Padovano ha parlato così del momento vissuto dalla Juventus: dall’esonero di Tudor all’approdo in panchina di Spalletti. Le sue dichiarazioni. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano TUDOR E SPALLETTI – «Sono dispiaciuto per Tudor, si è dimostrato una persona di valore e di carattere, ma era necessario cambiare qualcosa in campo. Nessuno meglio di Spalletti poteva arrivare in questo momento: le sue squadre offrono sempre un calcio propositivo, creano molto e coinvolgono gli attaccanti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

