Padovano ammette | Dispiace per Tudor ma era necessario cambiare Nessuno meglio di Spalletti poteva arrivare La Juve non è scarsa ma per competere al vertice…
Padovano, ex attaccante della Juventus, ha parlato così dell’esonero di Tudor e dell’arrivo in panchina di Spalletti. Ecco le dichiarazioni. Ai microfoni di Radio Bianconera, l’ex attaccante bianconero Michele Padovano ha parlato così del momento vissuto dalla Juventus: dall’esonero di Tudor all’approdo in panchina di Spalletti. Le sue dichiarazioni. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano TUDOR E SPALLETTI – «Sono dispiaciuto per Tudor, si è dimostrato una persona di valore e di carattere, ma era necessario cambiare qualcosa in campo. Nessuno meglio di Spalletti poteva arrivare in questo momento: le sue squadre offrono sempre un calcio propositivo, creano molto e coinvolgono gli attaccanti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altre letture consigliate
Il CEO di Ford ammette che BYD è avanti di 25 anni nel settore elettrico e che l'industria americana è chiamata a una radicale trasformazione. https://auto.everyeye.it/notizie/ceo-ford-non-dubbi-byd-25-anni-834144.html?utm_medium=Social&utm_source=F - facebook.com Vai su Facebook
Michele Padovano: “Tudor paga per tutti, ma questa non è più la vera Juve e i giocatori lo sentono” - it l’esonero di Igor Tudor, individuando nella confusione tattica e nella mancanza di identità le cause della crisi ... Lo riporta fanpage.it