Padova mister Andreoletti | Un punto non si butta mai via Mosso la classifica e dato continuità al percorso
Non è il pareggio dei rimpianti, ma quello delle lezioni. Padova e Südtirol si spartiscono un punto che, per Andreoletti, suona come una piccola prova di maturità. «Non ho visto troppe differenze rispetto al Sudtirol, contro la squadra migliore della B dal punto di vista fisico. Sono soddisfatto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
