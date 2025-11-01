Padova mister Andreoletti | Un punto non si butta mai via Mosso la classifica e dato continuità al percorso

Non è il pareggio dei rimpianti, ma quello delle lezioni. Padova e Südtirol si spartiscono un punto che, per Andreoletti, suona come una piccola prova di maturità. «Non ho visto troppe differenze rispetto al Sudtirol, contro la squadra migliore della B dal punto di vista fisico. Sono soddisfatto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it