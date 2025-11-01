Padova dall' alto | visita guidata alla Specola

Padovaoggi.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopriamo assieme uno dei luoghi più affascinanti di Padova: l'antica torre medievale che oggi tutti conosciamo con il nome di Specola! In passato però era chiamata Torlonga e la sua funzione era ben diversa da quella che conosciamo noi oggi, potremmo dire che i cittadini l'avrebbero volentieri. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

padova dall alto visitaPadova dall'alto: visita guidata alla Specola - Scopriamo assieme uno dei luoghi più affascinanti di Padova: l'antica torre medievale che oggi tutti conosciamo con il nome di Specola! Riporta padovaoggi.it

padova dall alto visitaVisita guidata: Prato della Valle & Orto botanico - Una visita alla scoperta di Prato della Valle, una delle piazze più grandi d' Europa, e dell’Orto Botanico Universitario di Padova, il più antico del mondo. Secondo padovaoggi.it

Sergio Giordani fa visita al Calcio Padova: «La città è con voi, ora via verso la promozione in serie B» - 15 quando il sindaco Sergio Giordani imbocca il vialetto del centro sportivo Geremia che conduce agli spogliatoi. Segnala ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Padova Dall Alto Visita