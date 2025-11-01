Padova dall' alto | visita guidata alla Specola

Scopriamo assieme uno dei luoghi più affascinanti di Padova: l'antica torre medievale che oggi tutti conosciamo con il nome di Specola! In passato però era chiamata Torlonga e la sua funzione era ben diversa da quella che conosciamo noi oggi, potremmo dire che i cittadini l'avrebbero volentieri. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it