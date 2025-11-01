Pacco bomba un indagato L’ordigno inviato da Faenza
La Spezia, 1 novembre 2025 – C’è un indagato per il pacco bomba inviato lo scorso luglio a una società di recupero credito di via Taviani a Spezia. Si tratta di un sessantenne italiano residente a Faenza. Gli agenti della polizia della Questura di Spezia coordinati dal sostituto procuratore Giacomo Gustavino hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione dell’uomo, incensurato, ritenuto responsabile della spedizione del pacco contenente un residuato bellico rinvenuto lo scorso 16 luglio a Spezia. L’involucro era giacente negli uffici almeno da un paio di mesi ma a mettere in allarme i dipendenti era stato l’arrivo di una circolare interna con la quale si avvisava del ritrovamento di un pacco simile, riportante lo stesso mittente, nella sede legale della società a Milano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
