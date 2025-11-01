Pacco bomba a La Spezia Ordigno inviato da Faenza

C’è un indagato per il pacco bomba inviato lo scorso luglio a una società di recupero credito di via Taviani a Spezia. Si tratta di un sessantenne italiano residente a Faenza. Gli agenti della polizia della Questura di Spezia coordinati dal sostituto procuratore Giacomo Gustavino hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione dell’uomo, incensurato, ritenuto responsabile della spedizione del pacco contenente un residuato bellico rinvenuto lo scorso 16 luglio a Spezia. L’involucro era giacente negli uffici almeno da un paio di mesi ma a mettere in allarme i dipendenti era stato l’arrivo di una circolare interna con la quale si avvisava del ritrovamento di un pacco simile, riportante lo stesso mittente, nella sede legale della società a Milano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pacco bomba a La Spezia . Ordigno inviato da Faenza

Altri contenuti sullo stesso argomento

Pacco bomba ad agenzia di recupero crediti: indagato 60enne (VIDEO) - #Pupiatv - facebook.com Vai su Facebook

Pacco bomba inviato a un’agenzia di recupero crediti: indagato un 60enne di Faenza ligurianotizie.it/pacco-bomba-in… via @LiguriaNotizie - X Vai su X

Pacco bomba a La Spezia . Ordigno inviato da Faenza - Il residuato bellico ancora attivo era stato rinvenuto in un ufficio della località. ilrestodelcarlino.it scrive

Recapita un pacco bomba con un ordigno carico a un'agenzia di recupero crediti, artificieri in azione: video - Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando un pacco sospetto è stato recapitato presso una società di recupero crediti a La Spezia. virgilio.it scrive

Pacco bomba inviato a un’agenzia di recupero crediti: indagato un 60enne di Faenza - Un uomo di 60 anni residente a Faenza è indagato dopo che un pacco contenente un residuato bellico è stato recapitato a un’agenzia di recupero crediti della Spezia. ligurianotizie.it scrive