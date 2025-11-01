Pacchetti sesso e droga vedette dello spaccio Un pomeriggio nella bolla criminale di Roma nord

A Roma nord c'è una zona dove lo spaccio di crack, cocaina e hashish, il sesso a pagamento e le comunità straniere si intrecciano. Parliamo per lo più di persone che arrivano dal Perù, dalla Repubblica Dominicana, da Capo Verde, Honduras e dalle Filippine e che ormai vivono a Tomba di Nerone. Lì. 🔗 Leggi su Romatoday.it