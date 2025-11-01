Pacchetti sesso e droga vedette dello spaccio Un pomeriggio nella bolla criminale di Roma nord
A Roma nord c'è una zona dove lo spaccio di crack, cocaina e hashish, il sesso a pagamento e le comunità straniere si intrecciano. Parliamo per lo più di persone che arrivano dal Perù, dalla Repubblica Dominicana, da Capo Verde, Honduras e dalle Filippine e che ormai vivono a Tomba di Nerone. Lì. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
In Turchia, l’“undicesimo pacchetto giudiziario”, ancora in fase di bozza, ha suscitato un acceso dibattito pubblico poiché ritenuto direttamente mirato contro le persone LGBTQI+. Secondo il testo trapelato alla stampa, atti considerati come “contrari al sesso bio - facebook.com Vai su Facebook