Ilmessaggero.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Pa sospenderà i compensi ai consulenti che non pagano tasse e contributi. La stretta riguarda tutti i liberi professionisti che collaborano con la Pubblica amministrazione, anche quelli. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Pa, stretta sui consulenti: stop compensi a chi non paga le tasse. Nel mirino architetti, avvocati o geometri

