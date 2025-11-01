Ottolini Juventus | sarà lui il nuovo direttore sportivo bianconero! Verrà completato così il quadro dirigenziale svelati tutti i dettagli sulla decisione del club

Ottolini Juventus: scelto il nuovo direttore sportivo bianconero! Ecco come verrà completato il quadro dirigenziale, tutti i dettagli sulla scelta del club. Ufficialmente la caccia è aperta. Ufficiosamente, il prescelto è stato trovato. Nonostante le dichiarazioni di facciata del Direttore Generale Damien Comolli (« la ricerca è ancora aperta»), la Juventus ha individuato il suo nuovo Direttore Sportivo. Come riportato da Giovanni Albanese su La Gazzetta dello Sport, la short list si è ormai ridotta a un solo nome: Marco Ottolini. “Stiamo raggiungendo il nostro obiettivo”. Lo stesso Comolli ha lasciato intendere che il cerchio si stia chiudendo: « Stiamo raggiungendo il nostro obiettivo », ha dichiarato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ottolini Juventus: sarà lui il nuovo direttore sportivo bianconero! Verrà completato così il quadro dirigenziale, svelati tutti i dettagli sulla decisione del club

