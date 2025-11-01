Ottolini Juve al traguardo | il Genoa è il passato cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni e le possibili mosse dei bianconeri

Juventusnews24.com | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ottolini Juve, tutti gli indizi portano all’ex DS rossoblù: il Grifone ha già preso Diego Lopez (altro nome seguito dalla Juve), ora la strada è spianata. Un colpo di scena che sblocca il mercato dirigenziale. La  Juventus  è a un passo dal completare il suo organigramma: dopo l’arrivo di  Luciano Spalletti  in panchina, sta per chiudersi anche la caccia al nuovo Direttore Sportivo. Come riportato dal  Corriere dello Sport,  tutti gli indizi portano a Marco Ottolini, la cui candidatura è diventata ancora più rovente dopo il suo addio al  Genoa. Ottolini Juve: un divorzio che spiana la strada. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ottolini Juve al traguardo: il Genoa è il passato, cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni e le possibili mosse dei bianconeri

