Ottolini Juve al traguardo | il Genoa è il passato cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni e le possibili mosse dei bianconeri
Ottolini Juve, tutti gli indizi portano all’ex DS rossoblù: il Grifone ha già preso Diego Lopez (altro nome seguito dalla Juve), ora la strada è spianata. Un colpo di scena che sblocca il mercato dirigenziale. La Juventus è a un passo dal completare il suo organigramma: dopo l’arrivo di Luciano Spalletti in panchina, sta per chiudersi anche la caccia al nuovo Direttore Sportivo. Come riportato dal Corriere dello Sport, tutti gli indizi portano a Marco Ottolini, la cui candidatura è diventata ancora più rovente dopo il suo addio al Genoa. Ottolini Juve: un divorzio che spiana la strada. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
