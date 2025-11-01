Ottobre Rosa a Verona un mese di prevenzione che fa la differenza | 110 esami senologici in più rispetto al normale programma
Si è concluso con esito positivo a Verona il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Secondo quanto riferito dall'Aoui Verona, nel corso di “Ottobre Rosa” sono stati infatti effettuati 110 esami senologici in più rispetto alla normale programmazione, un risultato che testimonia. 🔗 Leggi su Veronasera.it
