Ottobre 2025 in Abruzzo con temperature più basse della media e a Chieti +58% di precipitazioni

Il mese di ottobre 2025 in Abruzzo ha registrato temperature più basse in media di -0.6°C rispetto al riferimento climatologico 1991-2020, e precipitazioni più scarse del 35%. A riportarlo è l'analisi meteo-climatica mensile del sito Cetemps, centro di eccellenza dell'università degli studi.