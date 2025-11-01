Ottobre 2025 in Abruzzo con temperature più basse della media e a Chieti +58% di precipitazioni
Il mese di ottobre 2025 in Abruzzo ha registrato temperature più basse in media di -0.6°C rispetto al riferimento climatologico 1991-2020, e precipitazioni più scarse del 35%. A riportarlo è l'analisi meteo-climatica mensile del sito Cetemps, centro di eccellenza dell’università degli studi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
