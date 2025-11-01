Ottobre 2025 in Abruzzo con temperature più basse della media e a Chieti +58% di precipitazioni

Chietitoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mese di ottobre 2025 in Abruzzo ha registrato temperature più basse in media di -0.6°C rispetto al riferimento climatologico 1991-2020, e precipitazioni più scarse del 35%. A riportarlo è l'analisi meteo-climatica mensile del sito Cetemps, centro di eccellenza dell’università degli studi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ottobre 2025 in Abruzzo con temperature più basse della media e a Chieti +58% di precipitazioni - Fra le località con valori più estremi delle anomalie rispetto al riferimento climatologico di temperatura media anche Guardiagrele con - Come scrive chietitoday.it

ottobre 2025 abruzzo temperatureMeteo Abruzzo weekend 31 ottobre-2 novembre 2025: tempo variabile - Previsioni meteo per Abruzzo dal 31 ottobre al 2 novembre 2025: tempo variabile. Segnala abruzzonews.eu

ottobre 2025 abruzzo temperatureMeteo Abruzzo weekend 24-26 ottobre 2025: tempo prevalentemente soleggiato - Previsioni meteo per Abruzzo dal 24 al 26 ottobre 2025: tempo soleggiato. Come scrive abruzzonews.eu

Cerca Video su questo argomento: Ottobre 2025 Abruzzo Temperature