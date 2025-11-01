Ottantenne cade da un olivo a Monte Giovi | soccorso dai Vigili del Fuoco e trasportato a Careggi con l’elisoccorso

Nel primo pomeriggio di oggi una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo è intervenuta in località Monte Giovi, nel comune di Subbiano, per soccorrere un uomo caduto da un olivo in una zona impervia. L’anziano, un ottantenne del posto, si trovava impegnato nella raccolta delle olive quando, per cause in corso di accertamento, è precipitato dalla pianta da un’altezza di circa quattro metri. I Vigili del Fuoco hanno raggiunto l’infortunato e, in collaborazione con il personale sanitario del 118, lo hanno immobilizzato e trasportato a piedi attraverso l’oliveta fino all’ambulanza. Vista la gravità delle ferite riportate, l’uomo è stato trasferito all’ospedale di Careggi con l’elisoccorso Pegaso. 🔗 Leggi su Lortica.it

