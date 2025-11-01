Ottant’anni di storia d’impresa Una mostra celebra il mito Candy
Ottant’anni di storia, una mostra alla Fabbrica del Vapore a Milano per celebrarli, la conversione di Brugherio e l’investimento su un museo permanente dell’avventura imprenditoriale più famosa della Brianza direttamente nel sito che sta cambiamento pelle. "Sul territorio abbiamo avuto un approccio responsabile". Così i cinesi di Haier, proprietari del marchio dal 2019, parlando del progetto di trasformazione condiviso con i sindacati che salverà 110 dei 160 posti di lavoro. E mentre la fabbrica si sta trasformando in hub logistico e centro ricambi per l’Europa, costo 8,3 milioni, in uno dei luoghi più iconici del capoluogo lombardo si festeggia l’anniversario dell’attività con “An Archive of Possible Machines“, immagini di prodotti simbolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
