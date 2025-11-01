Ospedali di Vallo della Lucania e Sapri l' Asl blinda 5 medici | Garantire continuità dei servizi essenziali

L'Asl Salerno rinnova i contratti a cinque medici specialisti per garantire la continuità dei servizi essenziali negli ospedali di Vallo della Lucania e Sapri. Con apposita delibera, il Direttore Generale Gennaro Sosto ha approvato la proroga degli incarichi di lavoro autonomo fino al 31 dicembre. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

