Oscar Green Coldiretti 2025 tra i premiati c' è un imprenditore reggino
C'è anche un'azienda reggina tra i vincitori del premio Oscar Green 2025, promosso da Coldiretti Giovani Impresa Calabria, che quest’anno ha avuto come tema "Intelligenza naturale”. La finale regionale si è tenuta presso l'hotel Granaro di Sorbo San Basile (Catanzaro) e ha visto trionfare un. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Oscar Green Calabria 2025: è in corso la finale regionale al Parco Hotel Granaro, a Sorbo San Basile (CZ) . Alcuni scatti sulla pagina di Coldiretti Giovani Impresa Calabria #ColdirettiCalabria #GiovaniImpresa #OscarGreen2025 #Coldiretti #CiboGiusto # - facebook.com Vai su Facebook
Oscar Green 2025 Calabria, i giovani innovatori dell’agricoltura si sfidano nell’intelligenza naturale - X Vai su X
Premio Oscar Green di Coldiretti Giovani Impresa Calabria: la finale regionale dedicata all'”intelligenza naturale”. E il talento, si sa, in Calabria c’è. - 30, presso il Parco Hotel Granaro di Sorbo San Basile (CZ), la finale regionale ... Segnala ilreventino.it
Giovane del Vibonese premiato agli Oscar Green Calabria: riconoscimento a Gennaro Lacquaniti nella categoria “Agri-Influencer” - Influencer” per la sua capacità di coniugare sostenibilità, innovazione e comunicazione digitale. Da ilvibonese.it
Coldiretti Calabria Oscar Green Calabria 2025 - Innovazione, biodiversità e filiera corta: Coldiretti Calabria celebra le migliori esperienze giovanili che stanno riscrivendo il futuro ... Secondo msn.com