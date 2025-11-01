Orsara di Puglia | Fucacoste e cocce priatorje Antichissima ricorrenza
Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Orsara di Puglia: Centinaia di vere zucche, intagliate e illuminate come lanterne; decine di falò con faville che ascendono al cielo, per disegnare una strada di luce tra il mondo dei vivi e quello dei nostri cari defunti; il “grano dei morti” arricchito con melagrana e vincotto a simboleggiare gli elementi di una rinascita: sono questi i tre principali “ingredienti” rituali e simbolici dei “Fucacoste e cocce priatorje” (Falò e Teste del Purgatorio), antichissima ricorrenza che Orsara di Puglia celebra dalla notte dei tempi ogni 1° novembre. Zucche antropomorfe e fuochi illuminano tutto il paese, così che le anime dei defunti possano tornare per una notte a trovare la via delle loro case terrene, rincuorate dal calore dei falò e dal ricordo affettuoso dei loro cari. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
