Orrore a Prato | amputa la mano alla moglie per gelosia Arrestato un cinese
Ha aggredito la moglie con una mannaia, provocandole la recisione del polso, davanti al figlio di vent'anni. La violenza è avvenuta a Prato, dove il presunto autore del gesto, un cittadino cinese di 48 anni, regolare, è stato arrestato. La donna, 45 anni, ha riportato la subamputazione del polso destro, che è stato quasi completamente reciso, e di due dita (il quarto e il quinto) della mano sinistra. Durante l'aggressione era inoltre presente la figlia minore della coppia rimasta illesa ma terrorizzata. La procura di Prato ha aperto un procedimento penale per i delitti di lesioni gravissime e maltrattamenti e l'immigrato autore ti tanto orrore si trova adesso in carcere. 🔗 Leggi su Iltempo.it
