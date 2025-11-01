L' oroscopo di Paolo Fox del 2 novembre 2025 chiude la settimana all'insegna di un'energia più leggera. Le tensioni di ottobre sono ormai un ricordo e molti segni iniziano a raccogliere i frutti della pazienza avuta. Mercurio ci regala una giornata per fare bilanci, soprattutto in amore, mentre la Luna ci spinge a dare priorità ai nostri reali bisogni emotivi. Attenzione, però, a non lasciarsi tentare da vecchie abitudini o persone che rappresentano un passo indietro. Il weekend è perfetto per programmare qualcosa di bello e riconquistare il buonumore. Vediamo le previsioni astrologiche di Paolo Fox di domenica 2 novembre 2025, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere un oroscopo accurato. 🔗 Leggi su Ultimora.news

© Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: le previsioni astrologiche del 2 novembre 2025