Oroscopo di Sabato 1 novembre 2025

Luna in transito favorisce introspezione e scelte pratiche: taglia il superfluo, nutri ciò che conta. Prima di iniziare: prendi ciò che ti risuona e lascia il resto. L’energia del giorno è utile per riordinare, chiarire e fare spazio a nuove opportunità. Ariete? Sintesi: giornata sprint: chiudi una questione rimasta in sospeso.Amore: serve chiarezza; una . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Oroscopo di Sabato 1 novembre 2025

Altri contenuti sullo stesso argomento

L’oroscopo bresciano di sabato 25 ottobre 2025 - facebook.com Vai su Facebook

L' per oggi sabato 25 ottobre $oroscopo $luciaarena - X Vai su X

Oroscopo Paolo Fox del giorno di Ognissanti: le stelle di sabato 1 novembre 20250 - Scopriamo le previsioni e l’oroscopo del noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” ... Segnala superguidatv.it

L’oroscopo di sabato 1 novembre 2025: coccole e dolcezze a Pesci e Scorpione - Nell’oroscopo di sabato 1° novembre 2025, la Luna in Pesci rende l’atmosfera dolce e magica, approfittiamone per coccole di bellezza ... Riporta fanpage.it

L'oroscopo di oggi - sabato 1 novembre - Il 1 novembre 2025 si apre per te, caro Ariete, come una soglia luminosa dopo settimane di introspezione. Scrive msn.com