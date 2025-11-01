Oroscopo di novembre | Bilancia attenzione agli autosabotaggi Vergine vuoi esserci per dovere o per amore? Le previsioni segno per segno

Novembre inizia con un’energia intensa, emotiva, profonda. Il Sole in Scorpione ci accompagna nella parte più vulnerabile di noi: quella che sente tutto, anche ciò che non si vede. La Luna Piena del 5 in Toro fa da contrappeso: ci parla di radici, stabilità. Ci ricorda che non basta sentire, bisogna anche dar forma a ciò che si sente. E proprio in quei giorni, Marte entra in Sagittario (dal 4): l’energia ha una spinta dinamica. Si cercano risposte, orizzonti, libertà. Dal 7, anche Venere entra in Scorpione: l’amore si fa intenso, magnetico, carnale. È come se ogni gesto diventasse un rituale. E poi, una svolta: dal 10, Mercurio diventa retrogrado per tutto il mese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

