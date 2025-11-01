Oroscopo di novembre | Bilancia attenzione agli autosabotaggi Vergine vuoi esserci per dovere o per amore? Le previsioni segno per segno
Novembre inizia con un’energia intensa, emotiva, profonda. Il Sole in Scorpione ci accompagna nella parte più vulnerabile di noi: quella che sente tutto, anche ciò che non si vede. La Luna Piena del 5 in Toro fa da contrappeso: ci parla di radici, stabilità. Ci ricorda che non basta sentire, bisogna anche dar forma a ciò che si sente. E proprio in quei giorni, Marte entra in Sagittario (dal 4): l’energia ha una spinta dinamica. Si cercano risposte, orizzonti, libertà. Dal 7, anche Venere entra in Scorpione: l’amore si fa intenso, magnetico, carnale. È come se ogni gesto diventasse un rituale. E poi, una svolta: dal 10, Mercurio diventa retrogrado per tutto il mese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
Come andrà la giornata di domani, 1 novembre 2025? Lo scopriamo con le previsioni dell'oroscopo di domani per tutti i segni zodiacali - facebook.com Vai su Facebook
Oroscopo 1 novembre 2025. Ecco come inizia il vostro mese #oroscopodelgiorno #oroscopo1novembre2025 #oroscopooggi #oroscopo #astrologia #astri #zodiaco #segnizodiacali - X Vai su X
Oroscopo Bilancia: le previsioni di Simon and the Stars dal 30 ottobre al 5 novembre 2025 - L'oroscopo per il segno della Bilancia dal 30 ottobre al 5 novembre 2025 di Simon & the Stars, l’astro- Segnala elle.com
Oroscopo della settimana dal 3 al 9 novembre 2025 - La settimana da lunedì 3 novembre 2025 si preannuncia con diversi aspetti per i segni zodiacali e un altrettanto ricco oroscopo. Secondo meridionews.it
Oroscopo Branko: le previsioni segno per segno per la settimana dal 29 ottobre al 4 novembre 2025 - Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Lo riporta superguidatv.it