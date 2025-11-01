Orologi di lusso chi se li fa rubare chi si dimentica di mostrarli in Tv chi li riceve in regalo e chi li indossa quando non è il caso

Se lo metti perché lo metti, se non lo metti perché non lo metti, se lo metti ma non lo mostri perché non lo mostri, il Rolex di turno è sempre fonte di polemiche aspre L’orologio di lusso sta diventando un accessorio davvero complicato da indossare. Soprattutto per gli uomini VIP. C’è chi si. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Orologi di lusso, chi se li fa rubare, chi si dimentica di mostrarli in Tv, chi li riceve in regalo e chi li indossa quando non è il caso

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Tra gli orologi di lusso nelle disponibilità di Francesco Orazio Desiderato ci sarebbe anche un Audermars Piguet da 150mila euro. La mappa delle proprietà milanesi intestate a prestanome e sequestrate all'uomo del clan Mancuso al Nord, considerato il "br - facebook.com Vai su Facebook

Rubavano orologi di lusso scippandoli, poi fuggivano tra la folla: arrestati a Porto Cervo tre francesi - Volto scoperto, abbigliamento curato e aria distratta mentre passeggiano tra i turisti che affollano le stradine della passeggiata di Porto Cervo. Si legge su blitzquotidiano.it

Ladri in tuta e racchette, rubavano orologi di lusso nei campi da padel: scattano gli arresti - Venerdì mattina, 23 maggio, le Squadre Mobili di Lodi e Torino hanno eseguito due misure cautelari disposte nei ... Secondo bergamonews.it

Finti appassionati di padel rubavano orologi di lusso ai giocatori: due arresti - I ladri arrivavano con tuta e racchette e se ne andavano su auto con targhe contraffatte. Scrive rainews.it