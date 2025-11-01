Oro rifugio | prezzo raddoppiato in due anni È l’alternativa al dollaro per le banche centrali

Il prezzo dell’oro è raddoppiato negli ultimi due anni. Pochi altri investimenti hanno reso di più del metallo giallo. Nell’ultima settimana la corsa si è arrestata, con una correzione al ribasso di circa il 10 per cento. Evidentemente c’è bisogno di una pausa di riflessione per capire se un livello superiore a 4.000 dollari all’oncia sia sostenibile e giustificato dai fondamentali. Il problema è che non è chiaro quali siano le variabili che influenzano il prezzo dell’oro. Storicamente, l’oro è stato una delle migliori protezioni contro l’inflazione. Nella seconda metà degli anni Settanta, quando l’inflazione era a due cifre, l’oncia quadruplicò il proprio valore (da 180 a 700 dollari), per poi calare nella fase di deflazione dei primi anni Ottanta. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

