Orlando dice la sua | Scudetto? Inter e Napoli più forti ma la Juve con Spalletti può rientrare

Inter News 24 Orlando, ex calciatore, ha messo sotto la lente d'ingrandimento il momento dei bianconeri e commenta anche Milan Roma. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha commentato la presentazione ufficiale di Luciano Spalletti come nuovo allenatore della Juventus, esprimendo fiducia nella capacità del tecnico toscano di rilanciare la squadra dopo un avvio difficile. «Vlahovic in teoria dovrebbe andare d'accordo con Spalletti. Ci ricordiamo come gestì Icardi e Totti, è uno particolare ma pretende serietà. Se Vlahovic mette da parte certi atteggiamenti e pensa solo a giocare, ne beneficeranno entrambi», ha spiegato Orlando.

