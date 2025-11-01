Orlando dice la sua | Scudetto? Inter e Napoli più forti ma la Juve con Spalletti può rientrare
Inter News 24 Orlando, ex calciatore, ha messo sotto la lente d’ingrandimento il momento dei bianconeri e commenta anche Milan Roma. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha commentato la presentazione ufficiale di Luciano Spalletti come nuovo allenatore della Juventus, esprimendo fiducia nella capacità del tecnico toscano di rilanciare la squadra dopo un avvio difficile. «Vlahovic in teoria dovrebbe andare d’accordo con Spalletti. Ci ricordiamo come gestì Icardi e Totti, è uno particolare ma pretende serietà. Se Vlahovic mette da parte certi atteggiamenti e pensa solo a giocare, ne beneficeranno entrambi», ha spiegato Orlando. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Povia. . Notte a chi legge e ricambia col clic IL BOATO di CAPO d'ORLANDO (Me) Ieri 22 ottobre era il compleanno di Papà, avrebbe fatto 91 anni. La piazza si è commossa per la canzone dedicata a lui. Come dice Padre Nello nel video: "non ho mai visto c - facebook.com Vai su Facebook
Il Pd vuole ancora Hamas a Gaza? “I palestinesi non sono rappresentati senza Hamas”, dice Andrea Orlando. Secondo il dem, nella Striscia è necessaria anche la presenza del gruppo terroristico - X Vai su X
Orlando: “La Juve con Spalletti può rientrare nel giro Scudetto! Napoli, sarà dura col Como" - A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento dell'ex calciatore Massimo Orlando. tuttonapoli.net scrive
Reja: "Il Napoli non perde più questo Scudetto". Poi dice la sua su Lazio-Juventus - L'allenatore Edy Reja ha parlato a La Gazzetta dello Sport approfondendo in prevalenza (ma non solo) i temi collegati al prossimo spareggio Champions di Serie A, quello dello stadio Olimpico tra la ... Scrive m.tuttomercatoweb.com
Napoli e Inter, chi vince lo scudetto se finiscono a pari punti? Cosa dice il regolamento - Un campionato straordinariamente emozionante: tre giornate, nove punti in palio e due squadre ancora in corsa. Si legge su corrieredellosport.it