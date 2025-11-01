Ordonez Inter resta lui il nome per la difesa del futuro | c’è questo piano

Inter News 24 Ordonez Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale del Club Brugge nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’ Inter sta monitorando con grande attenzione Joel Ordonez, difensore ecuadoregno classe 2004 di proprietà del Club Bruges. Il giovane talento sudamericano è considerato uno dei prospetti più interessanti del campionato belga, tanto da essere entrato nel radar di diversi club europei, tra cui i nerazzurri che lo vedono come possibile investimento per il futuro della difesa. Ordonez, 21 anni nel 2026, è un centrale moderno: rapido, aggressivo e dotato di buona tecnica di base, caratteristiche che lo rendono ideale per una retroguardia a tre come quella di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

